كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي: إتمام بريكست دون اتفاق يصبح أكثر احتمالا يوما بعد يوم

حذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه من أن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق بات أكثر احتمالا يوما بعد يوم، وذلك في أعقاب رفض نواب مجلس العموم البريطاني ليلة أمس كافة الحلول البديلة، التي طرحتها رئيسة الوزراء تريزا ماي بشأن اتفاقها حول بريكست، خلال جولة ثانية من التصويت الإرشادي غير الملزم للحكومة.

وأضاف بارنييه - في تصريحات في بروكسل، بحسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أنه يجب أن يكون هناك "تصويتا إيجابيا" داخل العموم البريطاني كي يتم تجنب بديل الخروج دون اتفاق الذي يُطلق عليه بديل "بريكست حافة الهاوية" في الـ12 من شهر أبريل الجاري.

كما أوضح المسئول الأوروبي: أن "عدم وجود اتفاق لم يكن أبدا السيناريو المرغوب أو المقصود.. إلا أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستعدة الآن لهذا السيناريو.. إنه يصبح أكثر احتمالا يوما بعد يوم".

وأشارت "الجارديان" إلى أن مسئولي الاتحاد الأوروبي وضعوا سيناريوهات ثلاث: إما التوصل لاتفاق الأسبوع الجاري بشأن اتفاق ماي بشأن بريكست أو إيجاد بديل له، أو عدم وجود اتفاق ، أو إدخال تمديد طويل للمادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي.