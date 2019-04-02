أكدت منظمة الصحة العالمية وصول 900 ألف جرعة تطعيم ضد الكوليرا لموزمبيق، وذلك بعد تعرضها لإعصار "إيداي" المدمر، فى الوقت الذى تم فيه تسجيل حالة وفاة واحدةوأكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض .

وتوقعت المنظمة أن تبدأ بذلك حملة تطعيمات واسعة في موزمبيق اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

في هذه الأثناء ارتفعت حالات الإصابة المسجلة جراء الكوليرا لأكثر من 1000 حالة، حسبما أعلنت المنظمة التي أشارت إلى أن وزارة الصحة في موزمبيق أبلغت عن 1428 حالة إصابة بالكوليرا حتى الأول من أبريل.

وتوفي شخص واحد حتى الآن جراء الإصابة بالكوليرا.

وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الإصابات.

انتشرت حالات الإصابة بإسهال شديد في أعقاب إعصار "إيداي" قبل نحو أسبوعين، والذي أدى لتخريب أجزاء واسعة من البلاد وتسبب في غرق مساحات واسعة جراء هطول أمطار شديدة.

يشار إلى أن الكوليرا تنتج عن البكتريا المعروفة باسم "ضمة الكوليرا" والتي تنتقل عدواها في أغلب الأحيان عبر المياه الملوثة.

ومن الممكن أن تفضي الإصابة بهذه البكتريا للموت إذا لم تعالج في الوقت المناسب.

ضرب إعصار "إيداي" موزمبيق و مالاوي و زيمبابوي، في 15 مارس المنصرم، وتسبب في إغراق مساحات واسعة، في موزمبيق بشكل خاص، جراء الأمطار الشديدة التي صاحبته.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإعصار وفقا للبيانات الرسمية للحكومة في موزمبيق إلى 598 شخصا.