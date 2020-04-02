 كورونا يؤجل قمة المناخ العالمية - بوابة الشروق
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كورونا يؤجل قمة المناخ العالمية


نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 12:20 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 12:20 ص

لندن - د ب أ
تأجلت قمة المناخ التى تنظمها الأمم المتحدة، بسبب جائحة كورونا، بعد أن كان مقررا عقدها فى شهر نوفمبر المقبل فى جلاسكو ببريطانيا.


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