كورونا يؤجل قمة المناخ العالمية

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لندن - د ب أتأجلت قمة المناخ التى تنظمها الأمم المتحدة، بسبب جائحة كورونا، بعد أن كان مقررا عقدها فى شهر نوفمبر المقبل فى جلاسكو ببريطانيا.