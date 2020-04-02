القيعي: تعثر التجديد لفتحي سببه «خلاف بين الوكلاء»

أرجع عدلى القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، سبب تعثر تجديد تعاقد أحمد فتحي مع مسئولي لجنة التخطيط بالنادي، إلى الخلاف الذي حدث بي الوكلاء.

وقال القيعي في تصريحات اليوم الخميس:" تعثر تجديد عقد فتحي مع الأهلي، سببه خلاف الوكلاء، التصريحات التي أدلى بها نادر شوقي عن الموضوع مهمة للغاية، والتي أكد فيها أنه قرر فض علاقته باللاعب، لشعوره بالحزن من موقف فتحي بعدم إبلاغه بقراره وتغيير موقفه".

وأضاف :" نادر شوقي صرح بأنني لا أعرف تفاصيل هذا الملف، ولكن يبدو أيضا أنه لم يكن يعلم، الليلة كلها خلاف وكلاء، فتحي كان يتواصل بشكل مباشر مع ممدوح عيد الذي له صفتين فهو وكيله السابق والمدير التنفيذي الحالي لبيراميدز، ولا أعلم تفاصيل علاقته بنادي بيراميدز".

وأكمل:" قد يكون سيحصل على عمولة من ضم لاعبين كبار ومحترفين، مثل شريف إكرامي ثم أحمد فتحي، لا نعلم ماذا كان يدور في راسه من قبل".

وتابع :" فتحي كان قراره واضح بالرحيل، ونادر شوقي يبدو أنه لم يعرف شيئا، وقال إن يتفاوض مباشرة مع بيراميدز،. ما المشكلة أن تصرح بالرغبة في البداية، شريف إكرامي تقريبا لم يغضب منه أحد، بعدما أعلن أنه لن يستمر ليس حبا، بل لرغبته في اللعب".

واختتم :" أتمنى ألا يغضب أحد ضد فتحي وكفى تعليقات سلبية، ونتمنى له التوفيق.. الأهلي لا يقف على أحد هذه "بديهية" والعجلة تدور ولا تقف على المع نجوم العالم تحدث كبوات وتنتفض وقد لا تحدث كبوات ".