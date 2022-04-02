رحمة أحمد عن دورها في «الكبير أوي 6»: قلقانة من المقارنة بدنيا سمير غانم

عبّرت الفنانة رحمة أحمد، عن قلقها من دورها في مسلسل "الكبير أوي" الذي سيعرض جزء جديد منه خلال شهر رمضان، من جراء المقارنة المحتملة مع الفنانة دنيا سمير غانم التي جسّدت الدور نفسه باسم هدية، في الأجزاء السابقة كزوجة لبطل العمل الفنان أحمد مكي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كنت ولازلت قلقانة من المقارنة بالفنانة دنيا سمير غانم في حجمها كنجمة ولي الشرف أن أقارن بها».

وأضافت: «بسأل نفسي يا ترى الناس منتظرة إيه ؟ وهتقارن بيني وبين دنيا سمير غانم إزاي؟ كل ده في بالي وربنا يستر».

وأشارت إلى أن ظهورها في الدور سيكون مغايرًا للصورة التي شاهدها الجمهور من «هدية» (دور دنيا سمير غانم).