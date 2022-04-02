شنابل: تطبيع المركزي الأوروبي للسياسات النقدية لا يزال مناسبا رغم الحرب

أعربت ايزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك على صواب فيما يتعلق بالاستمرار في تطبيع السياسات النقدية، رغم "الغموض المرتفع" بسبب حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها أمام فعالية أقيمت في سيرنوبيو، بإيطاليا، اليوم السبت: "ومن ثم، فإن الاستمرار في سياسة التطبيع مسار ملائم،" مضيفة: "وبالمقابل، تعتمد سرعة وتيرة التطبيع على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وعلى قوة صدمة التضخم، واستمرارها".

ويأتي حديث شنابل بعد يوم من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر مارس الماضي، إلى 57 في المئة، أكثر من ثلاثة أمثال معدل التضخم الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المئة.

وقالت شنابل: "لا يزال من المعقول افتراض أن هذا الجزء من التضخم المرتفع حاليا سيتبدد بمرور الوقت، حتى دون تدخل السياسة النقدية.. ورغم ذلك، من المرجح استمرار جزء كبير من التضخم".