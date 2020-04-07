واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جرّاء تفشي وباء "كورونا" عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في لاوس، سجلت السلطات الصحية 2404 إصابات جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 181 ألفًا و967 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 673 وفاة.

وفي باكستان، سجّلت السلطات الصحية 208 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و525 ألفًا و181 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و360 وفاة.

وفي إيران، سجّلت السلطات الصحية 1887 إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و 166 ألفا و371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 140 ألفًا و277 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجّلت السلطات الصحية 56 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و951 ألفًا و714 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و 122 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 1303 إصابات جديدة بالاضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و101 ألفًا و921 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفًا و592 وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 65 ألفا و619 إصابة جديدة بالاضافة إلى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و 716 ألفا و282 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 42 ألفا و563 وفاة.

وفي رومانيا، سجّلت وزارة الصحة 2174 إصابة جديدة و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و858 ألفًا و665 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 65 ألفًا و79 وفاة.

وفي ليتوانيا، سجّلت السلطات الصحية 1964 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و29 ألفًا و426 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8899 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 2358 إصابة جديدة و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 972 ألفًا و899 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6489 وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1501 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و979 ألفًا و729 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفًا و818 وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفًا و936 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و897 ألفًا و946 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 22 ألفًا و7 وفيات.

وفي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 132 ألفًا و114 إصابة جديدة و68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 مليونًا و895 ألفًا و586 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 142 ألفًا و475 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 921 إصابة و7 حالات وفاة؛ وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 964 ألفًا و677 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6836 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2694 إصابة و 22 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و 917 ألفا و 473 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5745 وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 70 ألفا و 803 إصابات و 129 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 14 مليونا 790 ألفا و 806 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 159 ألفا و666 وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و 823 إصابة و 52 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و67 ألفا و354 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و 623 وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4475 إصابة و116 حالة وفاة. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و167 ألفا و713 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8061 وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2300 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 77 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في إندونيسيا إلى 6 ملايين و 18 ألفا و48 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 155 ألف و241 حالة.

وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 296 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 306 آلاف و 474 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 9226 وفاة.

وفي كندا، سجلت وزارة الصحة 3233 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و496 ألفا و149 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 37 ألفا و680 وفاة.