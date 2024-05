وزير خارجية الدنمارك: أكرر تحذيري الشديد من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

كرر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، تحذيره الشديد من شن أي عملية برية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وشدد على أهمية إعادة فتح معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني على الفور؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ودعا في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الدنماركية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

واستُشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال حيي الصبرة شرق مدينة غزة، والبرازيل جنوب رفح.

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، إثر قصف الاحتلال مسجدا في حي البرازيل جنوبا، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 5 شهداء، و4 جرحى، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شريعة جنوب مدينة غزة، وما زالت الطواقم تُجري عمليات البحث عن 10 مفقودين تحت ركام المنزل المستهدف.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم بدء عملية عسكرية في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، هي الثانية من نوعها، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

