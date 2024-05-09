الداخلية: ضبطت عصابتين و48 سلاحا ناريا و237 كيلو مخدرات خلال يوم واحد

نفذت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون، وتأمين الأمن العام. أسفرت الجهود المبذولة خلال الساعات الأخيرة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما، تشمل "بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وطبنجة، و44 فرد محلي، و46 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 خزينة متنوعة، و177 سلاحًا أبيض".

وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط عصابتين تتألف كل منهما من 8 متهمين، قاموا بتنفيذ 4 حوادث مختلفة، وتنفيذ 57,212 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 233 قضية متعلقة بالمخدرات بإجمالي 237 كيلو مخدرات، و25,069 قرص مخدر، وتم القبض على 28 متهمًا هاربًا و16 متهمًا بارتكاب جرائم بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 237 دراجة نارية مخالفة وتسجيل 25,000 مخالفة مرورية.

وتم فحص 55 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث ثبتت إيجابية 7 منهم.