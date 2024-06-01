قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حصة المواطن اليومية من الخبز الحكومي المدعم ستظل ثابتة، مع ارتفاع سعره إلى 20 قرشًا للرغيف بدلا من 5 قروش.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «ON»، أن البطاقة التي تشمل فردين ستحصل على 10 أرغفة يوميًا، بواقع خمسة أرغفة للشخص الواحد، مع ثبات وزن الرغيف على90 جرامًا.

وأوضح أن تكلفة الرغيف على الدولة تبلغ 125 قرشًا، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل تتحمل دعما بقيمة 105 قروش لكل رغيف بعد الزيادة.

وشدد على أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الخبز السياحي أو في وزنه، مشيرا إلى أن سعر الرغيف السياحي سيظل يباع بـ 150 قرشا لوزن الـ 80 جرامًا.

وأكد أن هناك رقابة مشددة على المخابز، لافتا إلى تولي سبع جهات مهام التفتيش والتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات.