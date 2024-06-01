بماذا وصفت إذاعة جيش الاحتلال إعلان بايدن بشأن غزة؟

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تفاصيل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن لمقترح بشأن انهاء الحرب في غزة هي نفس الخطوط العريضة التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حيث المبدأ كجزء من مناقشات مجلس الوزراء الحربي.

وأضافت الإذاعة أنه كان محظور نشر تفاصيل ما جاء في الاجتماع ولكن الآن سمح بالنشر، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

ورأت إذاعة جيش الاحتلال أن "هذه في الواقع خطة إسرائيلية أمريكية لإنهاء الحرب، حتى لو لم يقل مكتب رئيس الوزراء ذلك صراحة".

*موقف نتنياهو

وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أكد أن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة التي تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة لأخرى بما يحقق هدفي عودة المحتجزين والقضاء على حماس، على حد تعبيره.

* تعليق حماس

من جهتها، قالت حركة "حماس"، إنها تنظر بإيجابية إلى المقترح الذي أعلن عنه بايدن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن "حماس تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

واعتبرت أن "الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة".

وأكدت "حماس" استعدادها لـ"التعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف النار الدائم، والانسحاب الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك".