أنواع منصات التداول المقدمة من شركة أفاتريد

تمكن شركة أفاتريد الأشخاص من الدخول في عالم الاستثمار والتداول بكل سهولة، حيث أنها تهتم بتقديم أي مستوى كان من الاستثمار والذي يتناسب مع أي متداول وذلك من خلال تقديم مجموعة لا حد لها من منصات التداول المتنوعة سواء كان للتداول الآلي أو التداول اليدوي.

كما أن منصة أفاتريد تحرص على تقديم منصات بها تجربة تداول معتمدة على مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية والمؤشرات والرسوم البيانية المتعددة والتي تساعد بدورها الشخص المتداول أثناء قيامه بعمليات التداول المختلفة.

منصات تداول شركة أفاتريد "AvaTrade"

كافة منصات التداول المقدمة من AvaTrade تتميز بأنها تأتي للمتداولين دون وجود أي قيود أو تكاليف تفرض عليهم، مما يعني أنه يسمح للمتداولين تنزيل منصة واحدة أو تنزليهم جميعاً دون تكلفة أي شيء، بالإضافة إلى إيجاد فروق الأسعار في أفاتريد الأفضل على الإطلاق إذا قمت بمقارنتها مع آخرين في ذلك المجال، مما يجعلك تحصل على وصول مجاني لكافة منصات التداول التي تهمك، بجانب حصولك على تجربة تداول تجريبية بالعملة الافتراضية للحفاظ على ما يمتلكه المتداول من أموال.

أنواع منصات التداول من شركة أفاتريد

تدرك شركة أفاتريد AvaTrade أهمية المنصات في عمليات التداول عبر شبكة الشبكة العنكبوتية، ولهذا تهتم بتقديم العديد من المنصات لكافة المتداولين والتي من أهمها ما يلي:-

1. منصة ويب تريدر "Webtrader"

تعد منصة ويب تريدر من أفضل المنصات المقدمة من شركة أفاتريد عبر شبكة الإنترنت، حيث أنها صممت خصيصاً للمستثمرين المبتدئين في مجال التداول، وبناء على ذلك فهي تمتلك واجهة سهلة الاستخدام، كما تتيح الوصول إليها من أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت دون الحاجة لتثبيت أو تحميل أي تطبيق أو برنامج والبدء في التداول في أي وقت ومن أي مكان حول العالم،

وبسبب ذلك فإذا كنت من الأشخاص المهتمين بالبدء في التداول بالأسواق فلا تدع الفرصة تفوتك وقم بالتداول عبر منصة ويب تريدر إذا لم تستطع الوصول لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث تتيح لك هذه المنصة فتح كافة تداولاتك وأيضا عمل تداولات جديدة من أي متصفح أو أي كمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وذلك من خلال سطح المكتب المتطور لبرنامج AvaTrade.

2. منصة ميتاتريدر 4

تعتبر منصة ميتاتريدر 4 من أشهر وأقوى منصات التداول والأكثر تقدماً عالميا والتي تم إنشاؤها وتطويرها من قبل شركة MetaQoutes والتي تتناسب مع المستثمرين المبتدئين والمستثمرين الذين يمتلكون خبرة.

حظيت MetaTrader 4 بشعبية واسعة بسبب أنها تمتلك قابلية عالية للتخصيص بما يتناسب مع ما يفضله أي متداول، بالإضافة إلى أنها تتيح استخدامها لتداول مجموعة متنوعة من الأسواق التي تشتمل على العملات الافتراضية والفوركس والسلع عن طريق العقود مقابل الفروقات والمؤشرات كانت في البورصات العالمية أو البورصات المحلية.

بالإضافة إلى أنها تمكنك من إتمام تداولاتك من خلال الخوارزميات التي يتم فتحها وغلقها للتداولات وفقاً لمعايير مجهزة بالنيابة عنك، ومن أهم ما يميز منصة MetaTrader 4 ما يلي: -

منصة ميتاتريدر 4 تتميز بمرونتها وسرعتها الفائقة.

تمتلك إمكانية الوصول بكل سهولة لنطاق التداول العالمي من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأندرويد وهواتف آي أو إس عبر الإنترنت.

لديها العديد من المستشارين الخبراء والمختصين في التجارة الخوارزمية.

تهتم منصة ميتاتريدر 4 بتقديم إطارات زمنية متعددة، ومؤشرات فنية وأيضا معلومات تحليلية على كافة المخططات التفاعلية والمرنة.

تتميز هذه المنصة بسهولة استخدامها، فهي تمتلك واجهة أنيقة يمكن التنقل بداخلها ببساطة شديدة بالإضافة إلى أنها مليئة بالدرجات المهنية المختلفة.

تتيح المنصة للمتداول إمكانية التحوط الذي تمكنه من حماية كافة المعلومات الشخصية الخاصة به وحماية حسابه من مختلف التقلبات التي يمكن أن تحدث.

3. منصة ميتاتريدر 5 "MetaTrader 5"

منصة ميتاتريدر 5 هي أقوى منصة تداول في العالم والأكثر تقدماً التي تقدمها شركة أفاتريد وتعد نسخة محسنة من منصة MetaTrader 4 التي تحدثنا عنها مسبقاً.

ومن خلال الوصول إلى هذه المنصة، يحصل على المتداول حساب للتداول بفروق أسعار تنافسية على هذه المنصة الأفضل إطلاقا، والتي ينجذب إليها العديد من المستثمرين لتحقيق المزيد من الأرباح.

تقدم MetaTrader 4 العديد من الأدوات التي من شأنها تسريع فهم المتداول للفرص الاستثمارية الغير محدودة سواء من السلع أو المؤشرات أو الأسهم أو التداول على العملات الرقمية والمشفرة بجانب العملات الأجنبية - الفوركس أو عقود الفروقات المتداولة، بالإضافة إلى تمتعها بالعديد من المزايا الأخرى المتمثلة في الآتي:-

تتميز بسهولة الوصول، حيث تتيح للمتداول الوصول إلى منصتها عن طريق الأجهزة اللوحية التي يتم تشغيلها بنظام iOS أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أندرويد من خلال اتصالهم بالإنترنت.

تمتلك منصة MetaTrader 5 مجموعات واسعة من الأدوات التحليلية المختلفة والقوية بجانب الرسوم بيانية متعددة.

تقدم منصة ميتاتريدر 5 مستويات عالي من الأمان لجميع المتداولين بها، حيث تكون كافة عمليات نقل المعلومات تعمل بشكل مضغوط ومشفر معتمدة في ذلك على مفاتيح 128 بت.