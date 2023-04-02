فنلندا تنتخب برلمانا جديدا في ظل تقارب النتائج في استطلاعات الرأي

يتوجه الناخبون الفنلنديون، في وقت لاحق اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في الوقت الذي كشفت فيه استطلاعات الرأي تقارب نتائج الأحزاب الثلاثة الرئيسية، مما يجعل رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين تناضل من أجل الحفاظ على منصبها.



وبدا أن حزب الائتلاف الوطني المحافظ، بقيادة وزير المالية السابق بيتيري أوربو، الأوفر حظا بفارق طفيف قبل الانتخابات- لكن استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا وضعتهم في المقدمة بفارق ضئيل على الحزب الشعبوي اليميني الفنلندي والإشتراكيين الديمقراطيين بزعامة مارين.



وستظل مراكز الاقتراع في الدولة الواقعة أقصى شمال الاتحاد الأوروبي مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية فور إغلاق صناديق الاقتراع، وستكون النتيجة النهائية الأولية متاحة في منتصف ليل الاثنين تقريبا.



يذكر أن مارين، 37 عاما، تتولى منصب رئيسة وزراء فنلندا منذ نهاية عام 2019. وتقود تحالف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب.



وعادة ما يجري منح الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الفنلندية الفرصة الأولى لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.