بوتين يشدد على أهمية تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المهم في الظروف الصعبة الراهنة العمل على تعزيز الإمكانيات الدفاعية عن دولة الاتحاد، فضلا عن تنسيق النشاط على الساحة الدولية.

وقال بوتين، في برقية أرسلها إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتم العمل على تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد، كما ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات المنسقة على الساحة الدولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد.

وأضاف أنه من الضروري، ضمان أمن موثوق به في ظل تلك الظروف الصعبة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يتم تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد.