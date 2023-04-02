العاهل السعودي يعفي محافظي الدرعية والتأمينات ورئيس ملكية الرياض من مناصبهم

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أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، محافظي الدرعية والتأمينات، ورئيس ملكية الرياض من مناصبهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العاهل السعودي أصدر اليوم، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

وأصدر العاهل السعودي، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

وتضمن الأمر الملكي، تعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأصدر العاهل السعودي، أمرا يقضي بإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظا للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.