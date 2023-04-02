الحكومة الكورية الجنوبية تزيد الرحلات الدولية إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية، زيادة عدد الرحلات الدولية، إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة، بحلول سبتمبر المقبل.



وذكرت وزارة "الأراضي والبنية التحتية والنقل" اليوم الأحد أنها تعتزم تشغيل أربعة آلاف و75 رحلة أسبوعيا، على 204 طرق دولية، بحلول سبتمبر المقبل؛ ما يمثل 2ر88% من المستويات، التي تم تسجيلها في عام 2019، قبل تفشي كوفيد-19، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



ومقارنة بالشتاء الماضي، سيمثل ذلك ارتفاعا بواقع 3ر28%، من 159 طريقا دوليا وزيادة حوالي 50% من ألفي و711 رحلة أسبوعيا.



وتعتزم الوزارة التركيز على دعم تطبيع الطرق إلى ومن اليابان والصين، التي مثلت نصف جميع الطرق الدولية، قبل الجائحة.



وتعتزم الوزارة زيادة الرحلات الدولية إلى اليابان والصين إلى 92% و87% من مستويات ما قبل الجائحة، على التوالي.