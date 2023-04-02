القوات الجوية الأوكرانية تشن 8 غارات على مواقع روسية

شنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد ثماني غارات على مواقع للقوات الروسية، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في التحديث المسائي اليومي .



ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن الهيئة قولها "خلال اليوم، شنت القوات الجوية لقوات الدفاع الأوكرانية ثماني غارات على مناطق تمركز فيها عناصر القوات والمعدات العسكرية الروسية، بينما أصابت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية منطقة تمركز للقوى العاملة، وموقع قيادة وهدفان مهمان آخران للقوات الروسية في المنطقة".



وتابع البيان أنه طوال اليوم، شنت القوات الروسية 5 هجمات صاروخية و 22 غارة جوية، بالإضافة إلى 42 هجوما من راجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في منطقة مأهولة بالسكان.



وتشدد هيئة الأركان العامة على أن احتمالية الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على جميع أنحاء أوكرانيا لا تزال مرتفعة.



كما أفادت يوكرينفورم بأنه في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 2 أبريل 2023، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 174 ألفا و550 جنديا روسيا، بما في ذلك 560 في اليوم الماضي وحده.