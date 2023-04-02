التقى الدكتور عمرو الليثي بعامل بسيط فى الصرف الصحى يدعى جمعة السيد بيومى، 56 سنة، يقوم بتسليك البلاعات، والذى قال: يبدأ يومى الساعة 8 صباحا فى رمضان وينتهى العمل حسب طبيعة الشغل، لافتا إلى أن لديه 4 بنات وولدين، وأقيم بالإيجار والحمد لله، وربنا يرزقنا ويكفينا شر المرض ويسترنا.

وأضاف جمعة السيد بيومى خلال برنامج "سيارة المفاجآت" المذاع على قناة الحياة: "الستر أهم من الفلوس، موضحا أن والده كان يعمل بنفس المهنة، حيث كان يرتدى بلدة غطس وقناع وحاليا يتم تسليك البلاعات بخرزان.



وخلال الحلقة أهدى عمرو الليثى العامل البسيط 8 آلاف جنيه، والذى قال :"هما رزق البنات، وسأجهز بيهم بنتى".



جدير بالذكر أن برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.



ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.



ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يومياً وترسم البسمة علي شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية، يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.