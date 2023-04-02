 محمد لطفي: ويجز ينتظره مستقبلا جيدا في التمثيل ووشه جميل زي بتوع زمان - بوابة الشروق
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محمد لطفي: ويجز ينتظره مستقبلا جيدا في التمثيل ووشه جميل زي بتوع زمان

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 8:35 م

أكد الفنان محمد لطفي، أن أداء مطرب الراب ويجز التمثيلي جيد، مشيرا إلى أنه ينتظره مستقبلا جيدا في التمثيل ولكن بشرط التركيز أكثر في هذا المجال.

وقال: "مثلت في مسلسل بيمبو، وويجز كان ممثلا جميلا وعنده قبول وموهب إنه يبقى ممثل وأداءه التمثيلي كويس وكان عامل شخصية".

وأوضح "لطفي"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن ويجز يتمتع بكاريزما جيدة مع الجمهور.

وأضاف: "ويجز كميتيه حلوة مع الناس وأنا كان دوري شرير، ووشه جميل زي بتوع زمان، وهيبقى له مستقبل كبير في التمثيل، وهو لذيذ في الغناء".

وأشار إلى أن هند صبري ونيللي كريم نجمتين كبيرتين، وكل منهما أدى دور الشخصية الصعيدية باقتدار.

واختتم أن أي ممثل عربي يتقن اللغة العربية الفصحى يستطيع أن يؤدي أي دور بلغة واضحة ومتقنة.

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