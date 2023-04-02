 ضبط موظف سابق لاتهامه بالكسب غير المشروع وتكوين ثروة 30 مليون جنيه - بوابة الشروق
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ضبط موظف سابق لاتهامه بالكسب غير المشروع وتكوين ثروة 30 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:55 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 12:55 م


تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف سابق؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع وتكوين ثروة 30 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تكوين موظف سابق، له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا- ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

قدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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