أمريكا: أضرار واسعة في تسع ولايات جراء الأعاصير

أعلنت السلطات الأمريكية حدوث دمار واسع في تسع ولايات؛ جراء الأعاصير التي تجتاح أنحاء البلاد، منذ الجمعة، وتسببت في مصرع 26 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد المواقع المتضررة في ازدياد في ظل استمرار التحذير من الأعاصير، مضيفة أن سلطات الطقس ستجري المزيد من المسوح؛ لتحديد عدد الأعاصير التي تعرضت لها البلاد.



ووقعت حالات الوفاة في سبع ولايات هي "أركنساس" الأكثر تضررا و"إنديانا" و"ألاباما" و"ميسيسيبي" و"تينيسي" و"إيلينوي" و"ديلاوير"، وحتى الآن سجلت السلطات 31 إعصارا في تسع ولايات، فيما لا زال التحذير ساريا على أكثر من 28 مليون مواطن.