قال محمد رجب، إنه أخذ قرارا في فترة خلال بداياته بعدم تقديم دور الشرير، مضيفا: "أخذت قرار في فترة معملش أدوار فيها شر لان كان كل الأدوار اللي بتجي لى كده".

وذكر محمد رجب خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، موقف للنجم كريم عبد العزيز سانده فيه، قائلا: "جالي كريم عبد العزيز حبيبي وعشرة عمر وجالي نفس التجربة بتاعت الشرير معاه في فيلم الباشا تلميذ وقلت مش قادر استحمل ردة فعل الناس فوقف جنبي في مشهد واحد أني اتصالح مع النجم في نهاية الفيلم وكان موقف لا أنساه له وجه في الآخر".

وتابع: "عملت المشهد الأخير وبحضر عرض الفيلم لحد ما جاء الموقف لقيت الناس مسقفة وهنا كان في بريق الأمل إن الناس تتقبلني في أى حاجة تانية وتعبت فترة لأن مكنش بيجيلى شغل لحد ما جاء لي دور مع النجمة يسرا وامنت بموهبتي ودعمتني".