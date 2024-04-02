مصطفى شوبير: تعثر انتقال أبو جبل للأهلي؟ «أبي ملطوط في كل الأحوال بسببي»

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، إن والده أحمد شوبير، الإعلامي المخضرم لم يكن سببا في تعثر انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي.

صرح مصطفى شوبير خلال استضافته ببرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" عبر قناة "إم بي سي مصر" "أبي عمله الإعلامي هو الأخبار والانفرادات مثلما انفرد بخبر التفاوض مع أبو جبل، ولكنه لن يمشي كلامه على النادي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي "ولكن أبي ملطوط في كل حال من الأحوال".

ورد مصطفى شوبير أيضا على ما يقال أنه سبب تسريبات أخبار الفريق للإعلامي أحمد شوبير، قائلا "من المتوقع أن يربطني أيضا الناس بهذا الأمر، ولكن هناك أمور عديدة داخل الفريق لا يعلم عنها شيئا".

وأكد مصطفى شوبير أن والده انفعل عليه بشدة بسبب خطئه في مباراة فيوتشر ببطولة السوبر، قائلا "بالفعل اتنرفز عليا جامد، ولكنني لم أر عمر السعيد في هذه اللعبة".