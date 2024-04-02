 حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية - بوابة الشروق
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حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 11:32 م

قدم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وأدى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية اليوم، الثلاثاء، بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، رئيسيا للبلاد في فترة رئاسية جديدة.

أكد التوأم حسام و إبراهيم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

تمنى التوأم حسام و إبراهيم حسن مزيد من التقدم و التطور و الاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات و الصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.


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