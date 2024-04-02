استشهاد 5 بينهم عاملون بمنظمات دولية في قصف إسرائيلي على دير البلح

استشهد خمسة أشخاص، بينهم عاملون في منظمات دولية وأصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية قصفت مركبة مدنية على طريق البحر غرب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة من العاملين في منظمات دولية، فيما قتل طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وبحسب "وفا"، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفا و845 شخصا ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75 ألفا و392 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.