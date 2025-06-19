نواف سلام يؤكد رفض لبنان الانجرار إلى الحرب الدائرة في المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الخميس، تمسّك لبنان بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في المنطقة.

تصريحات سلام جاءت خلال استقباله السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك اليوم الخميس ، حيث بحثا تطورات الوضع في لبنان والمنطقة"، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وأكد سلام أن " الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية، وعلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".

وشدّد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء على "أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701، وطالب بمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأطلع سلام المبعوث الأمريكي "على الخطوات التي قامت بها الحكومة، والتنسيق المستمر مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيدًا للوصول إلى ترسيم الحدود".