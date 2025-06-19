البترول: 7 مناطق جديدة للتنقيب عن النفط لشركات عالمية ومحلية

انتهت وزارة البترول من تقين العروض المقدمة من الشركات العالمية والمحلية لـ 7 مناطق استكشافية تابعين للهيئة العامة للبترول التى تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف لحفر 17 بئرا جديدة، بحسب بيان اليوم.

وتم إسناد منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني لشركة كايرون ومن المخطط حفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين، إسناد منطقة غرب "كنايس K" لشركة أباتشى لحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية لزيادة الإنتاج بالمنطقة ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية، إسناد منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني لشركة كايرون ومن المخطط حفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين.

كما تقرر إسناد منطقة جنوب أبو سنان لشركة فاروس الفيوم وتخطط الشركة لحفر ٣ آبار استكشافية، وإسناد منطقة جنوب وادى الريان لشركة آي بي آر مع التزام الشركة بحفر ٣ آبار استكشافية، إسناد قطاعي "G" و"HNW" من الحقول المتقادمة للشركة العامة للبترول لتحالف شركتي NPC&GHP مع وضع خطط لحفر 7 آبار بالمنطقتين لتعزيز وزيادة معدلات الإنتاج منهما.

هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط الإعلان عن إسناد (4) مناطق جديدة في منطقة البحر المتوسط ضمن المناطق التي تم طرحها مؤخراً من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).

واستكمالاً لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فإنه تتوافر حالياً عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المعروضة على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) والتي تشمل عدد من الحقول البحرية غير المنماه بالبحر المتوسط وكذلك عدد من المناطق الاستكشافية الجديدة بالصحراء الغربية وخليج السويس ومن المخطط أن يتم إغلاق التزايد على تلك المناطق في 2 يوليو 2025، وسيتم إعلان نتائج تلك الفرص فور الانتهاء من تقييم العروض.