لجين عمران: الوسط الفني في الوطن العربي «عصابات وشليلة»

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اعتبرت الإعلامية السعودية لجين عمران، أن الوسط الفني في الوطن العربي "عصابات وشليلة".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يمكن وصف الوسط الفني والإعلامي في الغرب وهوليوود بهذا الوصف.

ورأت أن هناك مخرجين يمارسون الاحتكار تجاه الممثلين، بمعنى أنهم يعملون مع فنانين ولا يريد العمل مع غيرهم.

واعتبرت أن هذا الأمر قائم كذلك في مجال الإعلام.

وشددت على أن الإعلام مهنة غير مضمونة وليس له قانون، موضحة أن هناك تطورا كبيرا في وسائل الإعلام ولابد من مواكبة التطور.