أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يعمل بشكل مستمر لتحقيق طموحات وأحلام جماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطوات المهمة على مختلف الأصعدة.

وقال هشام نصر، عبر برنامج "هنا المونديال" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، إن هناك استعدادات قوية وتصورات متكاملة لدى مجلس الإدارة بشأن مشروع الأرض الجديدة للنادي، موضحًا أن المشروع يمثل أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام كبير من المجلس، لما له من أهمية في مستقبل الزمالك.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن المخطط يتضمن إنشاء منطقة استثمارية داخل النادي، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية ويدعم خطط التطوير المستقبلية.

وأشار هشام نصر إلى أن جماهير الزمالك ستكون على موعد مع مفاجآت خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على تنفيذ العديد من الملفات التي تلبي تطلعات الجماهير وتخدم النادي.

وفي سياق آخر، شدد نصر على أن هناك اتهامات يتم توجيهها إلى مجلس الإدارة دون وجود أي مستندات أو أدلة رسمية تدعمها، مؤكدًا أن المجلس يعمل بكل شفافية في إدارة شؤون النادي.