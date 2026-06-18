علق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على تعادل فريقه أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق، في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "Record": "لم ينقصنا شيء، كرة القدم هكذا، كان يمكن للبرتغال أن تفوز أو تخسر".

وعاد النجم البرتغالي لاحقًا للتعليق عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث وجه رسالة للجماهير، قائلاً: "لم تكن البداية التي أردناها، لكن هذا لا يزال في بدايته علينا رفع رؤوسنا والتركيز على المباراة القادمة".

وشهدت المباراة دخول رونالدو التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس العالم، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما بات أكبر لاعب يشارك أساسيًا في تاريخ المونديال بعمر 41 عامًا و132 يومًا.