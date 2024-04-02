جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين

نظمت جامعة الفيوم، بالتعاون مع مركز متابعة الخريجين بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من مديري وحدات متابعة الخريجين، وذلك مساء اليوم بالمكتبة المركزية.

وأكد الدكتور عاصم العيسوى على استمرار التعاون البناء بين جامعة الفيوم ومديرية التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية، من أجل الارتقاء بمهارات الطلاب وتطوير مؤهلاتهم للتنافس الجيد بمؤسسات سوق العمل.

وأضافت الدكتور علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين يهتم بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى مناقشة كل ما يتعلق بتوعية طلبة وطالبات الجامعة بشأن قانون الخدمة العامة ومجالاتها، وكيفية التقدم لأدائها، ومزاياها، وتعريف المكلف بأداء الخدمة العامة، وحقوقه وواجباته.

وخلال الورشة، تم مناقشة الهدف من تأدية الخدمة العامة، ومجالاتها، الفئات المعفاة من تأديتها، وإجراءات وخطوات التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نموذج مكلفي الخدمة العامة.