حققت شخصيات مسلسل "جعفر العمدة" العام الماضي نجاحا كبيرا، وكانت الشخصيات تتصدر التريند سواء على تيك توك بلزمات الشخصيات أو تصدر أسماء الممثلين تريند تويتر ومحرك البحث جوجل، ومسلسل "جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان ومي كساب وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي وهالة صدقي وجوري بكر وزينة، وتأليف وإخراج محمد سامي.

لم يشارك بعض نجوم المسلسل في موسم دراما رمضان 2024، لكن أغلبهن ظهرن في أعمال مختلفة، سواء في النصف الأول أو الثاني من شهر رمضان، ولم تتصدر أي منهن منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن.

- أين ذهبت بطلات جعفر العمدة في دراما 2024؟

إيمان العاصي

كانت شخصية دلال واحدة من أبرز شخصيات مسلسل "جعفر العمدة"، والتي اكتشف في النهاية أنها المسؤولة عن الكوارث التي تعرض لها جعفر وعلى رأسهم اختفاء ابنه، وكان لها مونورج طويل في الحلقة الأخيرة تصدرت على خلفيته التريند وأصبح المشهد منتشرا على التيك توك.

لم تشارك إيمان في أي عمل في موسم دراما رمضان 2024، على الرغم أن دور مي في مسلسل "إمبراطورية ميم"، والتي قدمته الممثلة حلا شيحة، والمسلسل من بطولة خالد النبوي ونور النبوي وميان السيد وإلهام صفي الدين.

- مي كساب

لعبت مي كساب شخصية ثريا، وهي زوجة جعفر الأولى وأم ابنه ومن أهم شخصيات المسلسل، وقدمت شخصية طيبة ساذجة لا تخلو من الكوميديا، وعلى العكس هذا العام تقدم مي شخصية عائشة في مسلسل "العتاولة"، وهي شخصية تمتلئ بالغل نتيجة لخسارة حبها الوحيد نصار (أحمد السقا)؛ لذلك تتصرف في كثير من المواقف بمنطلق الانتقام والحقد على كل النساء اللاتي يقتربن من نصار وخاصة حِنة الفتاة التي اختارها نصار لتكون زوجة له.

- زينة

قدمت زينة شخصية عايدة في مسلسل "جعفر العمدة"، وعلى الرغم من أن زينة لم تحقق الصدى الكبير من الشخصية لكن بعض مشاهدها كانت تشهد انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي، وخرجت زينة وهاجمت محمد سامي في أكثر من تصريح بعد العرض.

وتشارك زينة هذا العام في مسلسل "العتاولة" بشخصية حِنة حبيبة نصار، ويواجه كلاهما أزمات مختلفة بسبب المعلمة سُترة (فريدة سيف النصر) وشقيقه خضر (طارق لطفي) والمعلم عيسى الوزان (باسم سمرة).

- منة فضالي

قدمت منة شخصية نرجس وهي واحدة من زوجات جعفر، والتي عرفت بكونها شخصية طيبة ولكنها تميل إلى السحر والخرافات التي زرعتها والدتها في عقلها، ولكنها ترفض هذه الحياة في النهاية وتطلب الطلاق من جعفر.

وتشارك منة، هذا العام في مسلسل "كوبرا" مع محمد عادل إمام، وتلعب شخصية حنان، وهي فتاة تعتقد أنها مصابة بمس من الجن، ويقع في غرامها "جن عاشق"، وتذهب إلى كوبرا اعتقادا منها أنه شيخ له كرامات ويستطيع التعامل مع الجن وتطلب منه مساعدتها وتبدأ بينهما قصة حب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي أكشن أثناء مطاردة كوبرا من الشرطة ورجال شيخون (مجدي كامل)، والمسلسل بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.