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تحدث المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، عن واقعة استهداف عمال الإغاثة في منظمة المطبخ العالمية من قبل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء موظفين استُهدفوا أثناء تقديمهم وجبات غذائية للفلسطينيين.

وأوضح أن هذه المنظمة يفضلها الجيش الإسرائيلي، حيث يمنع عمل وكالة الأونروا ويعلن رغبته في العمل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي.

وأشار إلى أنّ غزة بيئة خطيرة للغاية لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الذين يتبعون منظمات غير حكومية مثل "المطبخ المركزي".

وكانت منظمة المطبخ العالمي المركزي، قد أعلنت أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل غارة جوية إسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي.

و"المطبخ العالمي" تعتبر من المنظمات الإغاثية التي تقدم وجبات طازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية.

تهدف المنظمة إلى توفير الطعام والمساعدة الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية حول العالم، يعتمد عمل المنظمة على شبكة من المطابخ والطهاة المتطوعين لتقديم الطعام للمحتاجين في الأوقات الصعبة.