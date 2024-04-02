قال مسؤولون بالشرطة الألمانية في تصريحات لوكالة (د.ب.أ) إن الأجواء ظلت هادئة وخالية من الأحداث، في اليوم الأول من الاستهلاك المشروع للماريجوانا في البلاد في اثنين عيد الفصح.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة في ولاية تورينجن لـ (د.ب.أ) "لقد كانت بداية هادئة تماما".

وأفادت الشرطة في العاصمة برلين بأن رجال الشرطة أجروا عمليات فحص روتينية في إطار دورياتهم لكنهم لم يواجهوا أي أحداث.

وبدءا من أمس الاثنين، يمكن للألمان البالغين أن يحوزوا الماريجوانا ويشترونها ويزرعونها بصورة مشروعة، إلا أنه ما زالت هناك قواعد وحدود صارمة.

ومرر الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتس تعديل القانون في البرلمان.