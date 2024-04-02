الشناوي يبدأ تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.