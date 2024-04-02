الشناوي يبدأ تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.
وأكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.
كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.