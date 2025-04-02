حاكم إقليم دارفور: لن نتخلى عن الفاشر ومستعدون لتحرير كل شبر من السودان

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تدهور الأوضاع الإنسانية في الفاشر ودارفور، مشددًا على استمرار الأزمة في ظل تصاعد القتال بالمنطقة.

وفي تصريحات لموقع "الشرق"، قال مناوي إن قوات الدعم السريع هربت إلى دارفور وكردفان، مؤكدًا أن قواته لن تتخلى عن الفاشر، ومستعدة لتحرير كل شبر من الأراضي السودانية.

كما وصف إعلان تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع بأنه "دعاية إعلامية"، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن إعادة إعمار السودان.

وأضاف مناوي أن الأولوية الآن هي استعادة سيادة البلاد والوصول إلى تحول ديمقراطي شامل، مشيرًا إلى تحقيق انتصارات كبيرة في الخرطوم، لكنه شدد على أن الانتصار الحقيقي يكمن في تقديم الخدمات للمواطنين.