ميدو: الزمالك تحدى الغيابات والتحكيم وعاد بتعادل ثمين من جنوب أفريقيا

أشاد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بأداء الفريق خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم الغيابات المؤثرة والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح، تمكن الزمالك من الخروج بتعادل ثمين من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب. بإذن الله، وبدعم جماهيرنا على ملعبنا، وبروح وإصرار لاعبينا، سنكون أحد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي، في طريقنا للدفاع عن اللقب للمرة الثانية على التوالي... الزمالك أولًا!"

وانتهت مواجهة الزمالك وستيلينبوش بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كيب تاون ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يُقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.