رئيس بوينج يؤكد قيام الشركة بتغييرات جذرية لاستئصال العيوب الفنية

قال كيلي أورتبرج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج إن الشركة تطبق تغييرات شاملة لتقليل عدد العيوب والمشكلات في خطوط إنتاجها.

جاء ذلك أثناء حضور أوتبرج جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة كيفية تعافي الشركة بعد مجموعة حوادث كبيرة تعرضت لها طائرات بوينج.

وقال أورتبرج إن من بين التغييرات التي يجري تطبيقها تكثيف عمليات الفحص في مصانعها ومصانع الشركات الموردة في الوقت الذي تعمل فيه على تبسيط عمليات التصنيع.

وقال إن عددا أقل من العمال الآن يمكنهم أداء مهمة إزالة مكونات مثل سدادات الأبواب. وفي مطلع العام الماضي تعرضت إحدى طائرات بوينج لحادث انفصال لوحة من هيكل الطائرة مثبتة بشكل غير صحيح أثناء رحلة الطائرة، مما فجر أزمة كبيرة في الشركة، وأدى في النهاية إلى تغيير إداري واسع بما في ذلك تعيين أورتبرج رئيسا تنفيذيا لها.

من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي ظهرت من عملية الإصلاح الشاملة التي أجرتها بوينج، انخفاضٌ ما تسمى بالأعمال المسافرة التي تشير إلى المكونات التي يتأخر إنتاجها عن التوقيات المقررة أو يتم استكمالها في موقع آخر بنسبة 50%، وفقًا للرئيس التنفيذي. كما شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 56% في العيوب الناتجة عن مكونات شركة سبريت أيروسيستمز هولدنجز مورد هياكل طائراتها.

كما تعمل شركة بوينج حاليًا على إعادة شراء شركة سبريت لتعزيز سيطرتها على عمليات شريكتها. وأضاف الرئيس التنفيذي أن جميع أبواب هيكل الطائرة تخضع الآن لعمليات تفتيش إضافية لضمان عدم وجود أي عيوب قد تُسبب إعادة العمل لاحقًا.

وقال أورتبرج "أن لا أضغط على فريق العمل لكي يعملوا بصورة سريعة وإنما أضغط عليهم لكي يعملوا بالطريقة الصحيحة .. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة".