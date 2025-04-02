الحوثيون: مقتل وإصابة 5 أشخاص في قصف أمريكي استهدف مؤسسة المياه شرق الحديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي مساء الثلاثاء عن مقتل وإصابة خمسة أشخاص في قصف استهدف مشروع مؤسسة المياه في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) في بيان، إن "ثلاثة أشخاص أستشهدوا وأصيب اثنان آخران في حصيلة أولية، جراء قصف أمريكي استهدف مؤسسة المياه بمديرية المنصورية شرقي محافظة الحديدة الساحلية".

وأشار الأصبحي إلى أن "معظم الضحايا من موظفي وعمال مؤسسة المياه".

وأدان المسؤول الحوثي "استهداف الأعيان المدنية من قبل العدوان الأمريكي والجرائم والممارسات الوحشية المستمرة التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق المدنيين الأبرياء ومنها جريمة استهداف مؤسسة المياه".

واعتبر أن "هذا القصف يضاف لجرائم الولايات المتحدة باستهدافها للأعيان المدنية والخدمية وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر استهداف الأعيان المدنية بالقصف المباشر جريمة حرب".

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن الطيران الأمريكي "استهدف بعدة غارات جوية مؤسسة المياه في الحديدة، ومركزا صحيا ومدرسة في مديرية وشحة بمحافظة حجة، وشرقي محافظة صعدة".

ومنذ نحو أسبوعين، أعلن الحوثيون استئناف حظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة، وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

كما استأنفت الولايات المتحدة شن غارات على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي البلاد، في تصعيد هو الأكبر منذ مطلع العام الجاري.