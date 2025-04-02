أسد يلتهم ذراع مدربه أثناء العرض بالسيرك القومي في طنطا

شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا حادثًا مروعًا، حيث تعرض مدرب أسود لهجوم مفاجئ من أحد الأسود أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم الأسد ذراعه.

وتحولت أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، التي جذبت العديد من أهالي محافظة الغربية إلى السيرك لقضاء وقت ترفيهي، إلى حالة من الفزع والذهول بعد وقوع الحادث.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء تقديم المدرب استعراضه المعتاد، إلا أن الأسد باغته بهجوم مباغت، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، خاصة الأطفال.

فيما تم إيقاف العرض فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجمهور.