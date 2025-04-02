الحوثيون: قصف أمريكي على الحديدة اليمنية يحرم 50 ألف شخص من المياه

أعلنت جماعة الحوثي ، الأربعاء، عن قصف أمريكي استهدف خزان مياه في محافظة الحديدة غربي اليمن ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن 50 ألف شخص.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "عدوانًا أمريكيًّا استهدف اليوم الأربعاء خزان المياه في قرية الصنيف بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة".

وأضافت أن" هذا الخزان الحيوي يخدم 8 قرى ريفية في المديرية، وأن استهدافه تسبب في قطع خدمة المياه عن أكثر من 50 ألف مواطن".

وهذا قصف جديد يطال المديرية بعد ساعات من غارات أمريكية أخرى استهدفتها وخلفت أربعة قتلى وثلاثة جرحى، وفق القناة.

وبوقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة مقتل وإصابة 200 مدني بغارات أمريكية على اليمن منذ 15 مارس 2015.

ومنذ منتصف مارس الماضي ، أعلن الحوثيون استئناف حظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة وفق تعبير الجماعة المتحالفة مع إيران.

وفي المقابل، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.

وحتى اليوم، نفذت الولايات المتحدة قرابة 300 غارة على اليمن خلال نصف شهر فقط، في أعلى معدل لعدد الضربات منذ بدء الهجمات العسكرية لواشنطن ضد الحوثيين مطلع عام 2024.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل العديد من قادة الحوثي جراء هذه الضربات الجديدة، بينما لم تعلق الجماعة على ذلك.