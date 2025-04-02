سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل نشب بمخزن تابع لدار الكتب بمنطقة العمرانية بالجيزة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وقال مصدر أمني إنه بعد انتهاء الحريق أجرت القوات الأمنية فحصا مبدئيا بالمخزن والذي تبين أنه تابع لدار الكتب بالجيزة، مشيرا إلى أن السبب وراء الحريق لم يتم تحديده حتى الآن وسيتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحصه ومعرفة السبب ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن النيابة العامة ستحقق في الواقعة وسيتم تقديم كشف بمحتويات الكتب الموجودة بالمخزن لمعرفة ما إذا كان هناك أي كتب أو وثائق تاريخية من عدمه.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الأهالي بتصاعد النيران بمخزن كتب بمنطقة العمرانية وتصاعد الدخان من النوافذ.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق وبوصول القوات الأمنية فرضت كردونا حول المنطقة وبدأت القوات في محاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها للمجاورات وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.