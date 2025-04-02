الأردن يدين اقتحام بن غفير للأقصى: تصعيد خطير واستفزاز مرفوض

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه".

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يُمثّل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

واعتبرت الخارجية أن حكومة إسرائيل "تواصل سياستها التصعيدية اللاشرعية من خلال انتهاكاتها المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية وتوسيع عدوانها المستمر على قطاع غزة"، محذَّرة من مغبة تفجر الأوضاع بالمنطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف "انتهاكاتها" المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن بن جفير اقتحم المسجد الأقصى مع عشرات المستوطنين بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.