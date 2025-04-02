وكيل صحة الوادي الجديد يوجه بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الجولات الميدانية لتفقد وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات بمراكز الداخلة وبلاط وباريس، حيث تم متابعة سير العمل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وشدد "صبحي"، في بيان اليوم الأربعاء، على العمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للأهالي بالمحافظة بشكل مستمر لضمان توفير الرعاية الطبية الفورية خلال فترة الاحتفالات، مؤكدا ضرورة تكامل الجهود بين الفرق الطبية والإدارية لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقال إنه تفقد أقسام الطوارئ والرعايات، وسط استمرار رفع درجة الاستعداد خلال فترة احتفالات عيد الفطر لضمان استجابة سريعة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وسط تكاتف جميع الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة، مشددا على تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان سلامة المرضى وفرق العمل.

وأشار إلى تواجد الفرق الطبية والتمريض لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الساعة، وسط التشديد على أهمية الانضباط والتواجد الفعال للأطقم الطبية لضمان استمرارية الخدمة الطبية دون أي معوقات، وسط وضع خطة متكاملة للتعامل مع أي طوارئ.