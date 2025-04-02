وزير الدفاع اللبناني يدعو الدول الراعية لاتفاق وقف النار لردع اعتداءات إسرائيل على سيادة بلاده

دعا وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى، اليوم الأربعاء، الدول الراعية لاتفاق وقف النار لردع اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية، لافتاً إلى انتهاكات إسرائيل للقرار 1701.

ولفت الوزير منسى اليوم إلى "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة للقرار 1701 ولترتيبات وقف اطلاق النار"، داعياً "الدول الراعية لاتفاق وقف النار لردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.