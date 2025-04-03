تحدث الفنان الشاب طه دسوقي، عن كواليس مسلسل «ولاد الشمس»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان، وتناول التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلالهم في أعمال غير مشروعة، من خلال قصة الشابين «ولعة» الفنان أحمد مالك، و«مفتاح» التي يجسدها الفنان طه الدسوقي.

وقال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON» إن فكرة المسلسل منذ بدايتها كانت مشوقة، مشيرا إلى اتفاقه مع الفنان أحمد مالك على أن يكون هناك شيء مشترك يجمع الشخصيتين، سواء كانا إخوة أو أولاد عم، إلى أن اقترح الأخير فكرة أن يكونا إخوة.

وأشاد بزميله أحمد مالك قائلا: «كان من أحلى الشركاء الذين عملت معهم، يأخذ ويعطي، وكنا نقول تعال نزود على هذه التفصيلة، ونجد شيئا بين الشخصيتين يراه الناس فيشعرون أنهما تربيا معا منذ زمن طويل جدًا».

وأشار إلى إضافة السيناريست مهاب طارق مشكلة الصدمة النفسية «التروما» في الخلفية الدرامية لشخصية مفتاح التي جسدها، موضحا أن تخلي عائلته جعله شخصا انطوائيا للغاية وانفعالاته داخلية.

وحول توقعه لنجاح المسلسل، قال: «لا أحب التوقعات، ولو فكرت فيها لن أفعل شيئا، سأقلق من الرهان، وخصوصا رهان دراما»، متابعا: «إذا كنت أنا سعيدا بالعمل وراضيا به ومصدقا له، ينجح أو لا؛ هذا أمر بيد الله والناس هي من تحكم».

وكشف عن ردود الفعل الأولية قائلا: «بعد عرض أول حلقة، أصبحت أنا ومالك نسحب الهواتف من بعضنا، ونقول بلاش ننظر إلى تقييمات الناس الآن، رغم أن الناس كانوا سعداء؛ لكن لم نكن انتهينا من التصوير، ولم نرد أن نحتفل مبكرًا».