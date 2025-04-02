جيمس خارج التشكيلة الأساسية لتشيلسي حتى نهاية الموسم

يغيب ريس جيمس، لاعب تشيلسي، عن التشكيلة الأساسية للفريق لنهاية الموسم، في الوقت الذي قرر فيه إنزو ماريسكا، مدرب البلوز، إعادة تأهيل اللاعب بشكل مدروس بعد إصابته.

وخاض جيمس مباراته الدولية الأولى منذ عام 2022 في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وسجل هدفا من ركلة حرة – أول أهدافه الدولية- في المواجهة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على لاتفيا 3 / 0، يوم 24 من الشهر الماضي، مع ذلك، فإن ماريسكا قلل من وقت لعب قائد الفريق.

وعانى جيمس من سلسلة من مشاكل في العضلة الخلفية، إحداها في الموسم الماضي استدعت إجراء عملية جراحية وتسببت في غيابه لمدة خمسة أشهر.

كما غاب عن أول سبع مباريات من الموسم الحالي، وعاد للعب في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قبل أن تتكرر الإصابة وتخرجه من الملاعب حتى يناير الماضي.

بشكل عام، لعب فقط 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

وأشار ماريسكا مرارا وتكرارا إلى أن لعب المباريات كل ثلاثة إلى أربعة أيام ليس أمرا ممكنا لجيمس، وقال الآن إن سياسة التبديل بين إشراكه في المباريات وإراحته ستستمر حتى نهاية الموسم.

وقال المدرب الإيطالي: "مازلت أعتقد أننا بحاجة للتعامل بحذر مع جيمس، تعرفون تاريخه أكثر مني، تعلمون أنه يجب أن يتم التعامل معه بحذر في هذا التوقيت".

وأضاف: "نريده أن يكون جاهزا حتى نهاية الموسم. الفكرة هي رعايته بحذر وبعدها سنرى في المستقبل ما إذا كان بإمكانه اللعب بشكل يومي. ولكن في هذه اللحظة، لأننا نحتاجه للنهاية، سنحاول رعايته بشكل حذر".

وأكد: "ريس في فريق آخر سيكون شابا للغاية. في فريقنا، على الأرجح هو كبير قليلا، ولكنه مازال شابا".