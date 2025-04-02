الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمينة، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ هجوم استهدف قطعا بحرية معادية في البحر الأحمر على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان» وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح في بيان، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الاشتباك لا يزال مستمرا حتى لحظة إصدار البيان، مشيرا إلى أن الاشتباك هو الثالث من نوعه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر أن الهجمات ضد القطع الحربية الأمريكية ستتواصل «بوتيرة متصاعدة» في منطقة العمليات المعلنة.

وأضاف أن منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي واستهداف المنشآت العسكرية والحيوية الإسرائيلية تهدف إلى الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

وأكد في ختام بيانه أن جماعة الحوثي لن توقف عملياتها العسكرية إلا في حال إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.

وأعلنت وسائل اعلام يمنية، مساء الثلاثاء، عن ارتقاء شهداء ووقوع عدة جرحى بغارات أميركية على اليمن استهدف مشروع ومبنى المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة باليمن.

وبدأت الولايات المتحدة في 15 مارس، توجيه ضربات واسعة النطاق على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي البلاد.