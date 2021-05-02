وزيرة الخزانة الأمريكية: خطة بايدن الاقتصادية لن تؤدي إلى مشكلة التضخم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الخطة الاقتصادية للرئيس جو بايدن من غير المرجح أن تخلق ضغوطا تضخمية في الولايات المتحدة لأن تعزيز الطلب سيتم توزيعه على مدى ثمانية إلى عشرة أعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة قولها اليوم الأحد في برنامج "قابل الصحافة", "لا أعتقد أن التضخم سيكون مشكلة. ولكن إذا أصبح مشكلة، لدينا أدوات لمعالجتها".

وذكرت يلين أيضًا أن الولايات المتحدة لديها "المساحة المالية" للقيام باستثمارات في اقتصادها، مع انخفاض معدلات الفائدة واستمرارها هكذا على الأرجح، ولكن على المدى الطويل، يجب أن يتم "احتواء" عجز الميزانية."

وقالت مستشارة اقتصادية أخرى لإدارة بايدن إن التضخم الواضح الآن في جيوب معينة من الاقتصاد "مؤقت" مع خروج الأمة من الوباء.

وأشارت سيسيليا روس، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إلى أن قضايا سلسلة الإمداد ونقص سوق العمل هي "مطبات على طول الطريق" للتعافي.