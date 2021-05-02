زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي: يتعين على جونسون الاستقالة إذا خالف القواعد

قال زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوجلاس روس إنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يستقيل إذا تبين أنه خالف القواعد المتعلقة بتمويل أعمال تجديد مقر إقامته الرسمي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جونسون يخضع للتحقيق بشأن من دفع ثمن الأشغال لشقته ومتى، وما إذا كان قد تم الإعلان عن هذه المدفوعات بشكل صحيح. ويصر جونسون على عدم وجود مخالفات وأنه تحمل التكاليف بنفسه.



وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على رئيس الوزراء الاستقالة إذا تبين أنه خالف القانون الوزاري، قال روس لشبكة "بي.بي.سي نيوز" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية: "بالطبع".



وقال روس لبرنامج "أندرو مار شو" اليوم الأحد: "يجب أن يتوقع الناس أعلى المعايير لمن هم في أعلى منصب في البلاد ... من الصواب أن نتطلع إلى الحصول على إجابات لأسئلة خطيرة".



وتضيف التعليقات الصادرة عن حليف لحزب المحافظين إلى الضغط على رئيس الوزراء، الذي رفض مرارا وتكرارا الكشف عما إذا كان قد حصل على قرض غير معلن من مانح سياسي لتغطية تكاليف تجديد شقته في داونينج ستريت.



وتم إطلاق ثلاثة تحقيقات بهذا الشأن، مع دفع حزب العمال المعارض من أجل تحقيق رابع لمعرفة ما إذا كان جونسون قد خالف القواعد التي تحكم أعضاء البرلمان.